La Cursa de Sant Blai llega a los mil inscritos

El Palau se prepara para acoger una Cursa de Sant Blai el domingo que marca un nuevo récord de participación. Cerca de 950 corredores inscritos competirán en el circuito urbano completamente plano, homologado por la Federació Catalana d’Atletisme, con un trazado de dos vueltas de cinco kilómetros cada una. Uno de sus coordinadores, Marc Solé, destacó que el formato “sigue siendo eficaz y atractivo porque permite que los corredores se crucen varias veces en el trazado”. Como novedad, se incorpora la modalidad Ekiden, una carrera por relevos en parejas en la que cada participante completa una vuelta de cinco kilómetros. Además, en colaboración con el Consell Esportiu del Pla d’Urgell, el sábado se celebrarán carreras abiertas a niños sin necesidad de estar federados.

Central Agro-Llovera es una de las empresas que patrocinan el evento. Elena Llovera, del departamento de gerencia, afirmó que su patrocinio “se hace con mucha ilusión porque nuestra familia y empresa han estado vinculadas al atletismo y al deporte en el Palau durante muchos años. Nos enorgullece contribuir a una prueba que crece y mejora cada año”. Por su parte, el alcalde, Francesc Balcells, valoró positivamente el auge de las carreras populares y su impacto social: “Diez ediciones convierten esta prueba en una de las mejores citas atléticas de la zona. Es importante que los vecinos salgan a animar a los corredores”.