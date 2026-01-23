Primeros usuarios en la residencia de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La nueva residencia Jardins Castelló de Mollerussa ha iniciado su actividad con la entrada progresiva de los primeros usuarios. El miércoles accedieron al centro las primero cinco personas, mientras que ayer se incorporaron cuatro más. Está previsto que hoy entren otras cuatro, dentro de un proceso de apertura gradual que se prolongará durante los próximos días. El objetivo principal de la medida es facilitar la adaptación de los usuarios y sus familias y, al mismo tiempo, permitir que los equipos profesionales consoliden el funcionamiento interno del centro desde el inicio.

En esta primera fase, la residencia prevé alcanzar hasta 36 personas residentes, distribuidas en dos unidades de convivencia de 18 plazas cada una, un modelo que prioriza la atención personalizada y un entorno más doméstico. La plantilla inicial está formada por 23 trabajadores, entre personal asistencial, sanitario y de servicios, que se han ido incorporando de forma progresiva antes y durante la apertura del centro.

El nuevo equipamiento dispone de habitaciones adaptadas, espacios comunes, comedores, salas de actividades y zonas específicas para la atención sanitaria y el bienestar de los residentes. El edificio ha sido diseñado para dar respuesta a las necesidades actuales de atención a la gente mayor y para facilitar una atención centrada en la persona.

Antes de la apertura, la residencia celebró jornadas de puertas abiertas que despertaron un notable interés ciudadano, con la asistencia de alrededor de 600 personas.

Centro de día

Además del servicio residencial, este proyecto, de iniciativa privada y pionero en la capital del Pla d’Urgell, contempla la puesta en marcha de un centro de día con una capacidad de unos 50 usuarios. En una fase posterior, también está previsto activar un servicio de atención domiciliaria, con el objetivo de ampliar la oferta asistencial y dar respuesta a diferentes necesidades del entorno.