Buscan compatibilizar escalada y las pinturas rupestres de Peramola

El departamento de Cultura, el ayuntamiento de Peramoloa y el colectivo de escaladores acordaron ayer trabajar juntos para definir con mayor precisión el área a preservar en torno a las pinturas rupestres del Roc del Rombau. Éstas se encuentran a unos seis metros de altura de la base de la pared vertical, están reconocidas como bien cultural de interés nacional (BCIN) y son patrimonio mundial de la Unesco. La subdirectora general de Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Paleontológico, Marina Miquel, se desplazó hasta Peramola para detallar la afectación derivada del entorno de protección, que abarca una superficie de 36 hectáreas y donde la escalada quedaba restringuida en una superficie de 25 hectáreas. Miquel añadió que “no hay ningún problema” en compatibilizar la escalada con la protección de las pinturas y que se trabajará con los escaladores para “fijar bien los límites” y concretar el espacio de preservación. El objetivo es evitar posibles desprendimientos de roca, y garantizar “la máxima perviviencia”.