Cuestionan la seguridad de la línea de Manresa

La seguridad de la línea ferroviaria de Manresa (RL3 y RL4), cuestionada en varias ocasiones a lo largo de los años, volvió a estar ayer en tela de juicio. Renfe afirmó que la decisión de fletar buses para recorrer por carretera el trayecto entre Lleida y Calaf se debió a que el estado de la infraestructura no era “óptimo”, según fuentes de la operadora. Horas antes, el sindicato ferroviario Alferro había advertido a la compañía que ese tramo “no reúne las condiciones adecuadas de seguridad para la circulación” durante episodios de fuertes lluvias como el de esta semana. Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), titular de la línea, negó que hubiera cualquier problema en la vía y su entorno.

Alferro señaló varios puntos de la línea que considera peligrosos, muchos de ellos en Lleida. Entre ellos se encuentra “el cambio de rasante entre Anglesola y Tàrrega, donde en varias ocasiones se han producido desprendimientos” y el tramo entre la capital del Urgell y Cervera, “donde la vía presenta una inestabilidad muy significativa cuando se circula a velocidad máxima o cercana a ésta”. Alferro advierte de dos trincheras “sin sanear ni mallar” en este tramo y también entre la capital de la Segarra y Calaf. En su misiva a Renfe, recuerda que esta misma semana un desprendimiento sobre la vía en Sant Guim de Freixenet hizo descarrilar la máquina usada para inspeccionar la zona.

La organización sindical apunta también a filtraciones de agua en un túnel y de muros de piedra junto a las vías “con riesgo evidente de derrumbe, especialmente en episodios de lluvia”. Añade que “desde Bell-lloc hasta Manresa no existe cobertura de radiotelefonía durante el trayecto, únicamente en estaciones”, algo que dificulta dar aviso ante cualquier incidencia en varios puntos del recorrido.

Los usuarios piden cambiar la gestión y anuncian movilizaciones

Una decena de entidades de usuarios del transporte público exigieron ayer a la Generalitat, Renfe y Adif un cambio “de escala” en la gestión y niveles de inversión de la red ferroviaria de Catalunya y anunciaron movilizaciones conjuntas en los próximos días. “Pedimos un cambio en la forma en la que se está gestionando esta infraestructura, un cambio en el nivel de inversión, de procesos, de contrataciones y de control”, dijo un portavoz de las entidades, entre las cuales está la plataforma Usuaris Avant Catalunya, con decenas de leridanos. Añadieron que en los próximos días darán más detalles sobre las movilizaciones.