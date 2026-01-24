El turismo extranjero roza el 20% y centra campañas de promoción

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El turismo extranjero roza el 20% del total de visitantes en Lleida por segundo año. Entre enero y noviembre del 2025, a falta del recuento de diciembre, Lleida registró 239.290 turistas de procedencia extranjera, casi un punto más que el año anterior (237.312), entre un 18,7 y un 19% del total de visitantes. En el año 2023 los extranjeros fueron un 17,6% del total de turistas y el 16,7% de las pernoctaciones y en 2022, el 15,7% de visitantes y el 15,3% de las pernoctaciones, según datos facilitados por el patronato de Turismo de la Diputación. Precisamente, el consejo de administración del patronato aprobó el lunes incrementar la partida de promoción en el mercado exterior: “Mantenemos la acción publicitaria en el interior pero la reforzamos fuera”, señaló el director, Juli Alegre, que especificó que se destinarán a las campañas publicitarias 1,8 millones de euros en 2026 y 2027. Incidió en que el turista internacional “genera ocupación fuera de la temporada alta”, es decir, en primavera e incluso otoño, lo que permite “diversificar” la demanda.

El patronato participa desde el miércoles en la feria internacional de turismo, Fitur, en Madrid, en la que ayer anunció que a finales de la primavera Lleida acogerá la segunda edición del Birding Fòrum Pirineu y Terres de Lleida. La primera fue hace tres años y acogió a un centenar de profesionales del turismo ornitológico. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, señaló que Lleida quiere posicionarse como destino de referencia en este sector, ya la gran variedad de especies (unas 275) la sitúa entre los principales reclamos. La jornada de ayer sirvió para presentar un vídeo promocional del Parc Nacional d’Aigüestortes coincidiendo con el 70 aniversario. Por otra parte, Viajes National Geographic anunció que el Pirineo opta al reconocimiento como Mejor Destino Natural de España, en la IV edición de los premios de los lectores de la revista.