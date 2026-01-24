La nieve cierra Port Ainé y la parte alta de Espot

La intensa nevada ha obligado a cerrar la estación de esquí de Port Ainé, así como la parte alta de la de Espot, las dos en el Pallars Sobirà.

En el caso de Port Ainé, el principal problema es el acceso que ha quedado impracticable por la acumulación de nieve. A Espot se puede acceder sólo con cadenas.

Además, la nevada ha bajado de cota y afecta esta mañana aunque con poca intensidad municipios de la Segarra, la Noguera y de las Garrigues. Este mediodía está complicando la circulación en más de 30 carreteras del Pirineo y el llano y en la mayoría de los casos es obligatorio el uso de cadenas.

En la autopista AP-2 hay un aviso por nieve y hielo y nieve en la calzada entre l'Albi y l'Espluga de Francolí. También en la C-12 en Àger hay nieve y sueño obligatorios las cadenas para circular; también en la C-1311 en Tremp y en la C-1412b en Isona; la L-214 en Cervera y la L-243 en Montoliu de Segarra.