Repique de tambores por todo lo alto en Torrelameu

El sonido vibrante de decenas de tambores volvió a llenar la Casa de la Vila de Torrelameu. Con la Tamborinada, el municipio dio el pistoletazo de salida a la Festa Major de Sant Sebastià, recuperando una tradición centenaria que había caído en el olvido y que en la actualidad late con nueva energía gracias a la implicación de los más jóvenes de la localidad.

La iniciativa nació después del hallazgo de antiguos programas de fiestas de 1912 y 1918, donde se documentaba esta peculiar tamborinada celebrada en honor a Sant Sebastià. La tradición se perdió durante la dictadura de Primo de Rivera, pero ahora también ha sido redescubierta para mantener viva la memoria del pueblo y transmitir a las nuevas generaciones la riqueza cultural local. Se recuperó en 2018 y desde entonces solo ha hecho que sumar aficionados al redoble de los tambores.

En esta edición participaron unas 60 personas, la mayoría, niños y niñas de la localidad, aunque también los había de pueblos vecinos, entusiasmados por aprender el ritmo que marca el inicio de las fiestas en honor al santo. El tamboriler major fue en esta ocasión el cantautor de Balaguer Pau Culleré, ‘Culli’, que destacó por su cercanía con los pequeños y su implicación en enseñarles los compases tradicionales. Desde el consistorio apuntaron que ver a los niños disfrutando y haciendo suyo este legado es el mejor símbolo de futuro que puede tener Torrelameu. Más allá del estruendo festivo, la Tamborinada se ha convertido en un ejercicio de memoria colectiva, un puente entre abuelos, padres e hijos que recupera la esencia del pueblo. Volver a escuchar el repique de los tambores no solo anuncia el inicio de las fiestas, sino también el renacer de una identidad compartida que Torrelameu quiere mantener viva.