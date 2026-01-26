Puente dice que no se sabe por qué ha caído Rodalies pero no descarta un ciberataque

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no descarta el sabotaje o el ciberataque como causas de la falta de servicio de Rodalies de este lunes por la mañana. El ministerio y Adif preveían que la red estuviera operativa en un 80% después de un fin de semana de actuaciones, pero de buena mañana ha caído el centro de control de Adif en dos ocasiones. Primero el sistema principal, y después el backup. Según el ministro, desde pasadas las ocho de la mañana el sistema funciona correctamente y “se está dando el servicio con normalidad”.

En una entrevista en TVE, Puente ha admitido que a estas alturas no se sabe los motivos de la caída. “El sabotaje, el ciberataque, es una de las hipótesis, pero no sabemos qué ha pasado. Es una de las hipótesis porque todo ha ido normal y se han producido dos caídas en muy poco tiempo, pero veremos qué ha pasado”, ha afirmado.

Según Puente, Adif ha aprovechado el fin de semana para hacer actuaciones. “ayer estábamos en condiciones de anunciar que hoy reprendíamos el servicio en más del 80%, y creemos que a lo largo de los dos primeros días de la semana pondríamos el servicio completamente en marcha”. Para hacerlo posible, ha dicho, ayer se hicieron pruebas hasta la una y pico de la mañana y esta mañana se han hecho oscultaciones.

Un sistema “tremendamente obsoleto”

Puente ha insistido en que la situación en Rodalies es fruto de muchos años de falta de inversión, pero ha asegurado que se está revirtiendo la situación durante su mandato. “Rodalies tiene dos singularidades: La obsolescencia de la infraestructura y la falta de inversión durante mucho tiempo, y la singularidad del trazado” porque “el sistema ferroviario de Rodalies está tremendamente obsoleto, muy extenso, y se mezclan mercancías y media distancia”, ha afirmado.