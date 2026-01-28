Árboles y tierra ocupando la calzada de la carretera que va a Sant Joan Fumat y otros núcleos de Les Valls de Valira.Ayuntamiento de Les Valls de Valira

La carretera local que da acceso a varios núcleos del municipio de les Valls de Valira (Alt Urgell) ya ha quedado abierta después de que un desprendimiento de tierra y árboles ha obligado a cortarla desde las 12 del mediodía de este miércoles. El desprendimiento ha tenido lugar al término de Sant Joan Fumat y ha afectado a la movilidad de un centenar de vecinos, los cuales tenían como alternativa desplazarse con vehículos 4x4 por Farrera de los Lobos.

La carretera de Gerb se mantendrá cortada durante un mes

Por otra parte, el desprendimiento de rocas ocurrido el sábado en Gerb, en el municipio de Os de Balaguer (Noguera), mantendrá cortada durante un mes la carretera LV-9047 entre Balaguer y Camarasa.

Esta semana la Diputación de Lleida ha iniciado las obras para limpiar y estabilizar el talud afectado por el desprendimiento, y garantizar la seguridad vial. Los trabajos se centran en un sector de carretera que bordea un macizo rocoso de hasta 80 metros de altura.

Según la institución, se repondrá el tramo de barrera dinámica dañada por el desprendimiento, se estabilizará el tramo de talud que ha quedado inestable y se actuará en el resto de tramos de vertiente con riesgo de desprendimiento. Las obras de emergencia tienen un coste aproximado de 500.000 euros.