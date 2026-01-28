Desprendimientos en varias carreteras cortan carriles y provocan accidentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un despredimiento de rocas de grandes dimensiones obligó ayer a dar paso alternativo en la C-14 a la altura de Hostalets de Tost, en Ribera d’Urgellet. Las rocas cerraron un carril de la vía, informó Ràdio Seu. Se produjo sobre las 8.45 y se alertó al servicio de Carreteras. Se trata de un tramo donde se controlaba la inestabilidad del terreno, agravada por la nieve y la lluvia. Maquinaria de gran tonelaje procedió a retirar tierra y piedras y los trabajos duraron todo el día. Especialistas revisarán la zona para comprobar si persiste el peligro y sanear el talud. No hubo daños personales ni materiales. Otro desprendimiento en la N-145 sobre las 18.49 horas causó un accidente al chocar un coche con una piedra que provocó un herido leve que fue evacuado al Hospital de La Seu. También hubo retenciones en la C-462 en Lladurs por desprendientos y hubo que retirar piedras de la N-260 en Soriguera en dirección a Sort.

La nieve y el viento siguieron protagonizando la jornada de ayer. El puerto de la Bonaigua continuó cerrado por riesgo de aludes y fue preciso circular por la C-28 con cadenas en Alt Àneu. En la N-230 el túnel de Vielha quedó cerrado a camiones articulados por hielo y nieve. Continuaron creciendo los espesores en las pistas de esquí, que tuvieron que cerrar cotas altas por el viento. De hecho, Port Ainé es la cuarta estación del mundo con más nieve después de las pistas de Suiza y Japón. El ayuntamiento de Tremp trabaja para solventar incidencias viarias por la lluvia y la nieve.