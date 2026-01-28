El Casal Sènior prepara a sus usuarios para el reto digital

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Casal Municipal Sènior de Mollerussa vive un momento de expansión tranquila pero muy visible: más usuarios, más actividad y, ahora también, más tecnología. I es que mañana jueves arranca en el Casal el programa gratuito Més Digitals, impulsado por la Generalitat de Catalunya para capacitar a la ciudadanía en el uso seguro y responsable de Internet, los móviles y las nuevas tecnologías. En esta primera tanda participarán una cuarentena de usuarios, organizados en grupos reducidos según el nivel de cada persona. Las sesiones se harán cada jueves por la tarde, con tres horas de formación, y un total de cinco encuentros por grupo que se prolongarán hasta junio. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado que acredita la participación y el aprovechamiento.

La propuesta llega en un contexto especialmente significativo para el Casal: este curso comenzó con 600 plazas cubiertas en una veintena de actividades de ocio, culturales y deportivas, una cifra récord que cuadruplica las 148 solicitudes del curso 2021/22 y que además supone un centenar más que el año pasado. La demanda ha crecido tanto que el ayuntamiento ha tenido que ampliar grupos e incluso buscar nuevos espacios para poder dar salida al creciente interés. El perfil de usuarios también se rejuvenece: los menores de 70 años han pasado de representar aproximadamente un 13-14% a situarse en el 34% este curso. El incremento de usuarios ha contribuido a ensanchar el mapa de actividades, con propuestas como el ajedrez o la coral Veus del Casal, con la colaboración de la Escola de Música. Y, en paralelo, siguen teniendo tirón las actividades formativas: informática, inglés para viajar, y la estimulación cognitiva, una de las más numerosas en participantes. En ese paisaje, Més Digitals funciona como un puente entre generaciones de aprendizaje: no se trata solo de “usar” un móvil, sino de entenderlo, moverse con seguridad, saber qué es fiable y qué no, proteger datos y evitar engaños. Los cuatro itinerarios del programa (Descubrimos el mundo digital, Nos movemos por el mundo digital, Nos adentramos en el mundo digital y Nos protegemos en el mundo digital), apuntan precisamente a eso: convertir la tecnología en una aliada diaria, no en un obstáculo.