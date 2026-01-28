Estrenan la equipación del CF Bellvís con Acudam

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La segunda equipación solidaria del CF Bellvís, con el logotipo de Acudam, se presentó el pasado domingo en el Camp Municipal Joan Solé Gilabert, en un acto seguido por socios y aficionados y con la presencia de representantes de la entidad. La iniciativa nace de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, por el que el equipo lucirá el emblema de la asociación en la camiseta de la segunda equipación durante la presente temporada. La vestirán tanto el conjunto masculino como el femenino, reforzando un mensaje común de deporte e inclusión. Tras el estreno, la camiseta se podrá adquirir hasta el 8 de febrero, los días de partido en el campo de fútbol o por redes sociales. Tendrá un precio de 30 euros y parte de la recaudación se destinará a Acudam para apoyar sus proyectos y servicios.