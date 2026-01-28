La renovación del alumbrado público de Mollerussa cambiará 3.000 farolas por leds

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa acometerá una renovación integral del alumbrado público que arrancará con la sustitución de 3.021 farolas o luminarias por tecnología led, una actuación que incluye tanto la vía pública como los exteriores de equipamientos municipales. En concreto, el plan prevé cambiar 2.885 farolas del alumbrado urbano y renovar 136 puntos de luz en espacios exteriores como el campo de deportes o los patios de centros escolares. La intervención, que el consistorio llevará al pleno ordinario de mañana jueves, permitirá reducir un 71% el consumo energético y modernizar la red eléctrica municipal.

Así, el consumo anual pasará de 1,81 millones de kWh a poco más de 525.000 kWh, con el consiguiente impacto en la reducción de la factura energética y una mejora de la calidad lumínica. El alcalde, Marc Solsona, y el concejal de Sostenibilidad, Transición Energética y Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, han detallado que la previsión es alcanzar un ahorro anual cercano a los 375.000 euros. La previsión es que el contrato se adjudique en mayo para que las obras empiecen en junio.

El proyecto saldrá a licitación por un importe anual de 473.030 euros. Solsona señaló que, gracias a la reducción del consumo y a la mejora de la eficiencia de las instalaciones, el ahorro previsto “prácticamente financiará el coste total” del servicio. Garrofé, por su parte, explicó que la actuación se articulará mediante un contrato de servicios con una duración de 13 años, que incluirá tanto el mantenimiento y la gestión del alumbrado como una inversión inicial relevante durante el primer año.

La contratación se tramitará mediante la adhesión al acuerdo marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), lo que garantiza que las empresas que concurran a la licitación estén homologadas. El objetivo, según apuntó el consistorio, es combinar seguridad jurídica y agilidad administrativa en un expediente de gran complejidad técnica. Además del cambio masivo a leds, el proyecto incorpora una actuación paralela sobre las estructuras del alumbrado. Está prevista la instalación de 50 columnas nuevas, la sustitución de 150 puntos en mal estado, trabajos de pintura en 478 farolas y la aplicación de tratamiento anticorrosivo en más de 2.000 columnas, con el fin de alargar su vida útil y mejorar la imagen urbana.