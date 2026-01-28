Los calçots de Lleida se extienden por varios países de Europa con cifras récord

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La campaña de calçots avanza con cifras récord en Castellnou, que mira hacia Europa: la venta online ha llevado este producto a países como Francia, Dinamarca y Bélgica, además de reforzar su presencia en distintos puntos de España. En este contexto de expansión y aumento de la demanda, tanto productores como distribuidores afrontan una de las temporadas más intensas de los últimos años. Según Jordi Llanes, propietario de El Rebost de Ponent, “tenemos un tamaño de calçots espectacular y, como siempre, muy dulces”, afirma. Atribuye parte de la calidad a “la variedad de cebolla blanca típica de Lleida”. El crecimiento de la demanda, añade, se sitúa entre el 10% y el 15% respecto al mismo periodo del año pasado.

Actualmente, el grupo sirve entre 80.000 y 90.000 calçots cada fin de semana, sumando la actividad del restaurante y la red de tiendas. La previsión es que a mediados de febrero, coincidiendo con el pico de la temporada, se alcancen los 150.000 calçots semanales. “Si todo va como esperamos, cerraremos la campaña entre los dos millones y los dos millones y medio de calçots, lo que supondría volver a batir nuestro propio récord”, apunta Llanes.

La empresa cuenta con once puntos de venta propios y abastece hasta una treintena de establecimientos, repartidos principalmente por la demarcación de Lleida y la provincia de Barcelona. Este año, además, se han incorporado otros nuevos en Martorell y Esparreguera, abiertos desde principios de diciembre. “La aceptación en Barcelona está siendo muy buena y la gente está muy contenta”, añade.

Uno de los motores de este crecimiento es la venta online. Sergi Llanes, responsable del canal digital, explica que el proyecto arrancó la temporada pasada y no ha dejado de consolidarse. “Cada vez hay más interés por los calçots. Hacemos envíos a cualquier punto del Estado y a varios países europeos”, detalla. La actividad se articula a través de calsotsacasa.com y calsotsonline.com, desde donde se gestionan pedidos en formatos distintos.

Sergi destaca la diversidad del público comprador: “Hay muchos catalanes que viven fuera y quieren mantener la tradición, pero también hay gente que no es catalana y que descubre el producto por primera vez”. Los envios tardan, en España, unas 24 horas y unos tres días en otros países.

Los packs pueden incluir, además del producto principal, salsa y accesorios: “El pack más completo lleva los calçots, la salsa tradicional, los complementos y los baberos”, concreta. “Cada año batimos nuestro propio récord”, resume Jordi. “Vamos creciendo poco a poco, pero de forma constante, y eso nos anima a seguir apostando por el producto y por la calidad”.