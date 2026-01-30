Amplio dispositivo para localizar al dueño de la casa derrumbada en Vilanova de Bellpuig

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los vecinos de Vilanova de Bellpuig llevaron ayer a cabo una intensa búsqueda para localizar al propietario de la vivienda que se derrumbó a primera hora de la mañana del miércoles en la localidad (ver SEGRE de ayer) y que desapareció tras el suceso. La preocupación se extendió entre los vecinos y muchos de ellos se organizaron ayer por la mañana para llevar a cabo la búsqueda, en coordinación con los Mossos d'Esquadar y los Bomberos de la Generalitat, con el objetivo de recabar cualquier pista que permita dar con su paradero. El propietario del inmueble colaboró en las tareas de retirada de escombros y, al parecer, habría sufrido un de fuerte impacto emocional por lo ocurrido, que se saldó con 4 heridos. Más tarde se le vio marcharse conduciendo su vehículo y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

Ante la imposibilidad de localizarlo, los vecinos montaron a primera hora de ayer un punto de coordinación que inicialmente se ubicó en un almacén y que, al mediodía, se trasladó a la sala de actos del ayuntamiento, cedida por el consistorio para centralizar el operativo. A lo largo de la jornada se hizo medio centenar de rutas en coche: primero por los caminos más próximos al núcleo urbano y, a medida que avanzaban las horas, ampliando el radio hasta distintos puntos de la demarcación. La búsqueda se extendió incluso a localidades como Puigcerdà y fuera de Catalunya, con desplazamientos hacia Zaragoza. Patrullas de los Mossos y efectivos de los Bomberos colaboraron en la búsqueda con drones y helicópteros. Paralelamente, se colgó carteles con la imagen del vecino y de su coche, que se distribuyen físicamente y por las redes, solicitando colaboración ciudadana.

Cede parte de la pared exterior de la Casa de la Vila de Torrelameu

Nuevo derrumbe ayer en las comarcas de Lleida debido a la acumulación de agua por temporal de los últimos días. Ocurrió en Torrelameu, en la Casa de la Vila, donde cedió la pared exterior, lo que provocó que quedara al descubierto la pared interior de ladrillo, según informó el ayuntamiento. Debido al derrumbe “entra el aire frío, agua y barro dentro de la sala”, explicó el consistorio, que añadió que “la pared da a un patio interior, por lo que no hay ningún riesgo”. No hubo personas heridas y tampoco afectó al tráfico.Las abundantes precipitaciones de los últimos días aumentan la posibilidad de que se produzcan derrumbes y desprendimientos. La gran mayoría de los registrados en la demarcación se han producido en carreteras como la C-14 en Ribera d’Urgellet o en el acceso a Gerb.

Trabajos para derribar el inmueble afectado

El ayuntamiento de Vilanova inició ayer el desescombro del inmueble siniestrado. Los primeros trabajos consistieron en eliminar las partes con mayor riesgo de colapso y en retirar los escombros acumulados en la calle para reabrirla al paso lo antes posible. La alcaldesa, Dolors Pascual, explicó que los operarios iniciaron el derribo por el tramo más inestable: “Han empezado a derribar la pared que tenía peligro de colapso, y lo están haciendo de forma manual y controlada para evitar nuevos incidentes”, señaló. Apuntó que los trabajos podrían continuar con el derribo del resto de la fachada y de una pared en la esquina que sostiene la caja de la escalera. Pascual añadió que todo indica que podría ser necesario derribar el edificio por completo, aunque la decisión definitiva se tomará tras la inspección técnica. Asimismo, la alcaldesa hizo un llamamiento para pedir la máxima colaboración ciudadana y cualquier información que permita encontrar al vecino desaparecido. En cuanto a los heridos, los cuatro trabajadores que resultaron afectados por el derrumbe ya han recibido el alta hospitalaria.