Crean un consejo de jóvenes para fomentar su participación municipal

Guissona ha puesto en marcha el consejo municipal de jóvenes con el objetivo de dar voz a la juventud en la toma de decisiones locales. La primera sesión, celebrada la semana pasada, reunió a más de 20 jóvenes del municipio.

Esta reunión sirvió para presentar el órgano, explicar su razón de ser y definir su funcionamiento. La iniciativa nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de consulta y propuesta, desde el que los jóvenes puedan trasladar ideas, necesidades e inquietudes relacionadas con las políticas de juventud.

Durante la reunión también se abordaron las líneas generales de las políticas juveniles del municipio y se presentó el plan local de juventud 2026-2030, que marcará las prioridades de actuación en los próximos años a partir de las inquietudes que surjan. En este punto, se remarcó el papel clave de la participación juvenil para orientar las acciones municipales hacia medidas más útiles y ajustadas a la realidad del colectivo.

El acto contó con la presencia de Víctor Saló, técnico territorial de Juventud, que explicó a los jóvenes el funcionamiento de este tipo de consejos, así como orientaciones prácticas y ejemplos de experiencias en otros municipios de la demarcación.