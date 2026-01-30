SEGRE

Crean un consejo de jóvenes para fomentar su participación municipal

Primera sesión, en la sala de plenos del ayuntamiento.

SEGRE
Segre

Guissona ha puesto en marcha el consejo municipal de jóvenes con el objetivo de dar voz a la juventud en la toma de decisiones locales. La primera sesión, celebrada la semana pasada, reunió a más de 20 jóvenes del municipio.

Esta reunión sirvió para presentar el órgano, explicar su razón de ser y definir su funcionamiento. La iniciativa nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de consulta y propuesta, desde el que los jóvenes puedan trasladar ideas, necesidades e inquietudes relacionadas con las políticas de juventud.

Durante la reunión también se abordaron las líneas generales de las políticas juveniles del municipio y se presentó el plan local de juventud 2026-2030, que marcará las prioridades de actuación en los próximos años a partir de las inquietudes que surjan. En este punto, se remarcó el papel clave de la participación juvenil para orientar las acciones municipales hacia medidas más útiles y ajustadas a la realidad del colectivo.

El acto contó con la presencia de Víctor Saló, técnico territorial de Juventud, que explicó a los jóvenes el funcionamiento de este tipo de consejos, así como orientaciones prácticas y ejemplos de experiencias en otros municipios de la demarcación.

