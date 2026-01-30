El alcalde de Tarragona, invitado de honor de Les Completes en febrero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cervera celebrará del 5 al 8 de febrero unas fiestas del Santíssim Misteri extraordinarias, marcadas por la conmemoración del Mil·lenari. El acto central volverá a ser el canto de Les Completes bajo la dirección de Xavier Puig y con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, como invitado de honor. La vigilia comenzará con el toque de campanas y el trayecto solemne a la iglesia de Santa Maria por parte de los elementos festivos y las autoridades y culminará con la bendición solemne con la reliquia de la Vera Creu, el baile de l’Àliga y el tradicional toque de campanas.

El sábado 7 tendrá lugar el acto inaugural del Mil·lenari, que se retransmitirá en directo por Lleida TV. El Gran Teatre de la Passió acogerá la presentación del himno oficial de la celebración y una recreación de la firma de la carta de población por parte de la condesa Ermessenda a Guinedilda de Cervera.

El programa festivo también cuenta con dos exposiciones, una de Sebastià Caus y otra dedicada al escultor Frederic Marés; el concurso de sardanas revesses, y la obra de teatro Un sogre de lloguer, con Joan Pera. Como previa, hasta el 5 de febrero se puede visitar una muestra de las piezas festivas locales en el primer piso de la Paeria.