El exalcalde de Almacelles Josep Ibarz, condenado por un accidente laboral

El juzgado de lo Penal ha condenado al exalcalde de Almacelles Josep Ibarz a un total de nueve meses de prisión con inhabilitación para cargo electo y a otros nueve de multa, hasta un total de 1.080 euros, por dos delitos relacionados con un accidente laboral que tuvo lugar en la localidad el 1 de agosto de 2019 y que causó graves daños a un miembro de la brigada municipal.

La sentencia, dictada de conformidad entre las partes, considera probado que Ibarz cometió un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad contra la vida y la salud y otro de lesiones por imprudencia. En julio de 2019 el entonces alcalde encargó a la brigada la construcción de un muro en la calle Bassa del Molí.

El fallo estima que la obra no formaba parte de las funciones del equipo, que excedía su capacidad de actuación y no contaba con un proyecto técnico ni presupuesto por lo que no había “las medidas de seguridad pertinentes”. Al finalizar la obra, el 1 de agosto se procedió a retirar las placas de sujeción del encofrado, de 100 kilos cada una, y el alcalde ordenó alquilar una grúa. Durante la retirada, la brigada (entonces de cuatro miembros) no contempló la prohibición de salir del radio de actuación de la grúa como es preceptivo y de manipular la carga manualmente.

Las placas se retiraron de tres en tres y una de estas agrupaciones cayó sobre el afectado, J.V.T., que quedó atrapado bajo 300 kilos de placas y sufrió graves heridas. Tardó 521 días en curarse, 213 de ellos hospitalizado (13 en la UCI). Falleció dos años después por otras causas.

La sentencia condena al jefe de la brigada, J.O.R, a 30 días de multa, y exculpa al ayuntamiento. Suspende la aplicación de la pena de cárcel a Ibarz al no tener antecedentes computables en este caso. Aún así, Ibarz fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación por intervenir de forma irregular en la contratación de nueve trabajadores del consistorio.