El refugio comarcal de animales, listo en 2027

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El consell comarcal de la Segarra tiene previsto iniciar a finales de 2026 las obras de construcción del futuro refugio de animales comarcal en Cervera. El equipamiento se ubicará frente al actual, de gestión municipal, y duplicará su capacidad, dando servicio a todos los municipios de la comarca. Las instalaciones existentes quedarán como espacio complementario, pero ya no albergarán perros que estén en tránsito.

Según explicó el presidente comarcal, Ramon Augé, el proyecto ya se ha encargado, de modo que los trabajos empezarán este año, aunque no concluirán hasta 2027. La edificación tendrá un coste de 388.488,15 euros, 369.063,74 de los cuales se financiarán con ayudas del plan único de obras y servicios (Puosc) de la Generalitat previstos para 2028. El ente comarcal adelantará esta parte y sufragará el resto con fondos propios.

La previsión es que la mitad de las plazas se destinen a animales procedentes de Cervera y la otra mitad a perros recogidos en el resto de municipios. El coste del servicio se consensuará con los ayuntamientos y se repartirá en función de la población, mientras que la voluntad del consell es que la gestión siga dependiendo de la protectora de Cervera. Desde la entidad confían en que el proyecto marque “un antes y un después” en la atención a los animales abandonados en la Segarra, ya que ahora únicamente pueden atender en la capital. Aún así, quieren conocer mejor los detalles sobre el nuevo espacio, puesto que se incrementarían las labores necesarias para el cuidado de los perros y el mantenimiento del refugio, algo que no saben si podrían asumir.

La ampliación llega en un momento de intensa actividad para la protectora, que durante el último año registró 26 entradas de perros y logró la recuperación de 22 animales por parte de sus propietarios. Además, se formalizaron 20 adopciones, una cifra similar a la de ejercicios anteriores. Los voluntarios lamentaron la muerte de cinco perros, cuatro de ellos por cáncer, así como un importante incremento de los gastos veterinarios.

La financiación del día a día se sostiene gracias a un convenio con la Paeria, que cubre aproximadamente la mitad de los gastos, y al esfuerzo económico de la propia entidad, apoyada por una decena de voluntarios que se encargan del funcionamiento diario.