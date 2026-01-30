Exigen a una constructora que vacíe 5 fincas propiedad de la Diputación de Lleida

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad una propuesta para actuar de oficio contra una constructora, Cosehisa, por ocupar sin autorización cinco parcelas de la corporación en la calle Eucaliptus de Lleida. Según el ente provincial, la empresa ha almacenado en ellas material de construcción.

La medida no requiere autorización judicial, y permitiría a la Diputación recuperar las cinco parcelas ocupadas sin permiso si la empresa no responde a un requerimiento formal y, en el plazo de 8 días hábiles, no retira todo el material que se encuentra en esos solares y los deja tal y como estaban. Además, el pleno aprobó también la posible ejecución forzosa del requerimiento, lo que permitiría a la Diputación actuar subsidiariamente incluso con ayuda de los Mossos d’Esquadra si fuera preciso.

En caso de no cumplir con lo exigido, la constructora se enfrentaría a multas de hasta el 5% del valor de los bienes ocupados, que se reiterarían cada 8 días hasta confirmar el desalojo, y también tendría que afrontar los costes del procedimiento, los gastos de la ejecución forzosa y los posibles daños y perjuicios causados sobre los bienes públicos.

Hay que destacar también que la firma constructora, con varias promociones en marcha en Ciutat Jardí, solicitó el pasado 8 de octubre el alquiler de dos de los espacios que terminó ocupando, una posibilidad que la Diputación desestimó en su momento, advirtiendo que cualquier actuación sobre estos terrenos requeriría su autorización. El pasado 16 de diciembre, sin embargo, el área de Medio Ambiente de la corporación provincial constató que la empresa ya estaba utilizando los terrenos sin contar sin autorización. La Diputación abrió entonces un periodo de 10 días hábiles para que la empresa pudiera presentar alegaciones, pero esta no lo hizo.

Abstención de PSC y UA en el rechazo a Mercosur

El pleno aprobó, con la abstención de PSC y UA y los votos a favor del resto de grupos, una moción de Junts contra el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, al considerar que se trata de una iniciativa que va en contra del sector primario de Lleida y fomenta “la competencia desleal”, según defendió el diputado provincial Joan Gilart. El representante de Junts, además, consideró que este pacto “va en contra de las políticas de la Diputación” en contra de la despoblación rural y a favor de los productos proximidad.

Junts pide más recursos para reparar carreteras

El portavoz de Junts-Impulsem en la Diputación, Manel Solé (Impulsem), recordó que la reparación de la carretera de Gerb, afectada por un desprendimiento de rocas, supondrá una inversión de 500.000 euros, y pidió aumentar la partida de Presidencia destinada a la reparación de carreteras, que asciende a 2 millones. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, lo descartó y aseguró que el ente provincial seguirá actuando donde se necesite. “No dejaremos cortada ninguna vía”, afirmó.