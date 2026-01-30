Josep Miquel Rosell, nuevo alcalde de Alt Àneu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Josep Miquel Rosell (ERC) es el nuevo alcalde de Alt Àneu. El mismo pleno que dio cuenta de la dimisión de la alcaldesa republicana Laura Tristan el pasado 15 de enero lo eligió por unanimidad para encabezar un nuevo gobierno de unidad, junto con el grupo de Junts y la concejala no adscrita, durante el año y medio que queda hasta las elecciones municipales de 2027. Rosell había sido alcalde del municipio entre 2011 y 2015 al frente de una lista del PSC. En los meses anteriores a la renuncia de Tristan, había sido teniente de alcalde.

En Almacelles, el pleno dará cuenta hoy de la dimisión de la alcaldesa, Vanesa Olivart (Junts), por motivos de salud.

Diferentes capitales celebraron ayer sus plenos. En Tàrrega, se aprobó una modificación de presupuesto para trabajos urgentes en los inmuebles de las calles Urgell 34 y 36, en riesgo inminente de derrumbe. Esta intervención contará con 41.100 euros de una partida de presupuestos participativos y 80.000 del proyecto de digitalización del ciclo del agua financiado con fondos Next Generation, informa Laia Pedrós.

El Cervera, el pleno aprobó ayer por unanimidad incluir a los profesores del conservatorio en el convenio laboral del ayuntamiento, después de que este asumiera el 1 de enero la gestión directa del servicio tras la disolución del patronato. También se dio luz verde al proyecto de rehabilitación de la fuente de Fiol, informa Jordi Bonilla.

En Mollerussa, el pleno aprobó por unanimidad renovar el alumbrado público para alcanzar un ahorro energético del 71%. La licitación prevé un coste anual de 473.030 euros y un ahorro de casi 375.000 euros al año, informa Joan Gómez.

Por su parte, el pleno de Balaguer aprobó el proyecto definitivo de obras para ampliar la escuela Mont-roig. En la sesión también se aprobó la cesión de un solar cerca de la sede del consell comarcal para la sede de los Agentes Rurales. En Les Borges, el pleno aprobó una modificación urbanística para admitir nuevos usos del suelo rústico, preservar los caminos rurales e incorporar los cambios que ha supuesto el Segarra-Garrigues.

Ordenanza para la recogida de basura a domicilio en el Pallars Jussà

El consell comarcal del Pallars Jussà celebró ayer un pleno extraordinario para aprobar la ordenanza reguladora de la gestión de residuos municipales, una medida necesaria para seguir adelante con el “plan piloto de la recogida de basura puerta a puerta” que arrancará el próximo 19 febrero. El presidente del ente comarcal, Ramon Jordana, puntualizó que la ordenanza “no se aplicará ahora” y admitió que hay cierta oposición al puerta a puerta, pero reiteró que el consell inicia ahora un “proceso de acompañamiento a los vecinos con el que podremos detectar aciertos y errores del sistema”.