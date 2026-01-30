Le pillan con marihuana por la ITV caducada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Granyanella (Segarra) a un conductor de 34 años al hallarle en el maletero 1.840 gramos de cogollos de marihuana. A las 13.00 horas le dieron el alto en el área de servicio de Fonolleres al ver que tenía la ITV caducada. Los agentes estaban multándole cuando detectaron que mostraba una actitud nerviosa y que el vehículo olía a marihuana, por lo que hicieron un registro, hallando la droga. El precio de la marihuana decomisada tendría un valor de 12.180 euros en el mercado ilícito.