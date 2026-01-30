Pilar Lapuerta

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

¿Qué balance hace de su trayectoria?

Este trabajo ha sido un privilegio y un regalo. Me ha costado tomar la decisión porque del primer día al último nunca me ha pesado ir a trabajar. Estas semanas he recibido cartas y regalos de mucha gente de Guissona y estoy emocionada. El punto fuerte de nuestra biblioteca es tener un público muy diverso. Viene gente de todas las edades, culturas y estudios y siempre he procurado darle un trato único y especial a cada uno.

¿Conocer tanto a los usuarios le ha permitido hacer de prescriptora a la carta?

Exacto, cuando sabes que alguien pasa por un mal momento, encuentras el libro para recomendarle y a la inversa, también. Empatizar con la gente te permite saber qué aconsejarles.

Dirigió esta biblioteca desde el primer día. ¿Cómo recuerda sus inicios?

En Guissona había una biblioteca de La Caixa en los años 80 y cerró. En 1990 se abrió la biblioteca pública y en 2010 inauguramos la nueva sede. Me pateé toda Catalunya para ver cómo eran las bibliotecas públicas tomando nota de lo que veía para conseguir un espacio que fuera acogedor para todos.

¿La gente de Guissona es lectora?

Solo diré que en una población de 7.500 habitantes, 5.634 tienen el carné de la biblioteca. Es un 72,16% de los vecinos cuando la media nacional es del 42%. Todo esto, teniendo en cuenta la idiosincrasia que tiene Guissona con una cincuentena de nacionalidades distintas.

El primer sitio donde dirigen a los recién llegados es justamente la biblioteca.

Esto es muy importante. Aquí les ofrecemos el carné y les explicamos cómo funciona la biblioteca. Si no hablan el idioma, les atendemos en inglés, francés o cómo podemos. Lo hacemos con amabilidad y supongo que por ese motivo vuelven, porque saben que aquí tienen un punto de apoyo.

¿Qué papel deben tener las bibliotecas en un momento de cierta preocupación por la lengua?

Con esto he sido muy tozuda y nunca hablo en un idioma que no sea el catalán. Procuro utilizar sinónimos o explicarlo dos veces, pero siempre encontrando la forma para hacerme entender. En un lugar público como una biblioteca debe hablarse en catalán, que es la lengua de nuestro país.A finales de los 90 empezamos a dar clases de catalán y teníamos a más de 150 personas de nacionalidades diferentes que, aparte de la lengua, también aprendían tradiciones. Ahora lo ha asumido el ayuntamiento, pero en aquella época lo hacíamos con voluntarios, muchos de ellos maestros y profesores de instituto.

Ahora que ha dejado el cargo, ¿a qué va a dedicar su tiempo?

Tengo una lista de personas que he conocido gracias a la biblioteca y con las que me gustaría hacer un café. También me han propuesto varios proyectos y debo valorar a ver a cuáles me sumo.