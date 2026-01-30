Sant Ramon ampliará la sede consistorial

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sant Ramon ampliará la planta baja de su sede con el objetivo de ubicar allí los servicios sociales, así como algunas consultas sanitarias. Se trata de un proyecto para ocupar el antiguo consultorio y casa del médico, de titularidad municipal y contiguo al actual edificio consistorial.

Según el alcalde, Josep Maria Ribera, este nuevo espacio “contribuirá a mejorar la atención a las personas y reforzar servicios municipales como el de podología, que ofrecemos de forma mensual”.

Los trabajos tienen un coste de 150.862,13 euros, de los cuales 140.000 euros están financiados por el Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (Puosc) de la Generalitat. El consistorio quiere licitar las obras antes del verano, con la previsión de que puedan comenzar a partir del tercer trimestre de este año y que el espacio esté operativo a inicios de 2027.

Con las ayudas del Puosc, Sant Ramon también construirá el local social en el núcleo de Viver, largamente reivindicado y que ya tiene el proyecto aprobado.

Se invertirán 235.995,26 euros para edificar este equipamiento que debe dar servicio no solo a los vecinos de Viver, sino a todo el municipio. Contará con una sala de conferencias y cuidados, un espacio abierto con graderías y una oficina, así como dos lavabos. El ayuntamiento ya recibió anteriormente una subvención de Cultura para la redacción del proyecto.