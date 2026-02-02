Conduce ebrio e incendia su vehículo y otros dos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos dotaciones de bomberos y varias patrullas de la Guardia Urbana se desplazaron ayer a la calle Cronista Montaner número 6, en el barrio de Cappont de Lleida, al incendiarse un vehículo que propagó el fuego a otros dos coches estacionados en esta vía. Según la Urbana, el vehículo que se incendió circulaba y ardió debido a una fuerte aceleración en una maniobra para estacionar que implicó a los otros dos coches. El conductor del vehículo causante del incendio fue denunciado penalmente por un delito contra la seguridad de tráfico por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas ya que se encontraba ebrio, indicaron las mismas fuentes.

El incidente, que se produjo sobre las 8.48 de la mañana, provocó una intensa humareda que alertó a los vecinos de esta calle. Los bomberos pudieron disiparla en una hora y veinte minutos que es el tiempo en que permaneció cortada esta calle para facilitar las tares de extinción y la retirada de los coches.

También se activaron los servicios de limpieza del ayuntamiento y una grúa con plataforma externa pudo retirar los vehículos calcinados y restablecer la circulación en esta zona del barrio, indicaron las mismas fuentes.