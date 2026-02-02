Les Madrones celebran 25 años de unión y creatividad en femenino

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La asociación de mujeres Madrones de Anglesola ha celebrado recientemente su 25 aniversario, con la satisfacción de haber mantenido viva, durante un cuarto de siglo, la unión, la creatividad y la participación de las mujeres del municipio.

La historia de la entidad se remonta a los años en que un grupo de vecinas se reunía para practicar encaje de bolillos. Aquel grupo de puntaires fue el origen de todo: compartiendo agujas, hilos y ganas de aprender, nació también la idea de organizarse como lo hacían en otros pueblos. Anglesola fue, de hecho, el primer pueblo de la provincia de Lleida en celebrar una trobada de puntaires, con más de 300 mujeres llegadas de toda Catalunya y Andorra.

Durante estos 25 años, Les Madrones han tenido cinco presidentas —la primera fue Rosa Maria Gilabert y actualmente ostenta el cargo Maria Gañet— y agrupan a un centenar de socias. Organizadoras incansables, las integrantes promueven actividades como talleres de costura, cocina, pintura, patchwork o macramé, además de sesiones de gimnasia, meriendas y salidas culturales. También colaboran con las fiestas del pueblo y con iniciativas solidarias, como La Marató de 3Cat, ofreciendo pasteles y chocolate caliente.

Uno de los desafíos actuales es el relevo generacional, un reto compartido por muchas asociaciones. “Desde que las mujeres se han incorporado al mundo laboral trabajando fuera de sus casas, disponen de menos tiempo, pero seguimos siendo un punto de encuentro clave”, explican desde la entidad. Y es que, en los pueblos pequeños, “espacios como este sirven para socializar, compartir y mantenernos activas, especialmente entre las mujeres mayores. En caso contrario, muchas no saldríamos de casa”, añaden.

La denominación, escogida como un guiño a la copatrona local

La denominación de la entidad, Madrones, proviene de Santa Madrona, copatrona de Anglesola. La asociación impulsó en 2004 la creación de una talla de madera de la santa, que se conserva hoy en la iglesia. “Madrona suena un poco como mandona”, dicen con humor y, de hecho, refleja el carácter activo y decidido de la entidad. En diciembre, el Institut Català de les Dones rindió homenaje a la asociación por sus 25 años junto con otras 23 entidades de mujeres y feministas de toda Catalunya. Un reconocimiento que pone en valor el compromiso, la energía y la perseverancia de todas las mujeres que mantienen viva la esencia de esta asociación.