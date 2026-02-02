Un plan digital, la clave para que las familias regulen el acceso a internet

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El gòTIC Ajuntament de Tàrrega y el Pla Educatiu d’Entorn han puesto en marcha unos talleres dirigidos a familias para ayudarlas a elaborar su propio plan digital familiar. La actividad, conducida por el educador social digital Ramon Oromí, busca fomentar el diálogo y los consensos en el uso cotidiano de la tecnología en casa. Oromí explicó que “se trata de poner los acuerdos en el centro, evitando decisiones arbitrarias y apostando por el consenso”. “No deja de ser un espacio de aprendizaje donde reforzamos competencias como la negociación, la mediación y la resolución de conflictos”, destacó el educador responsable del gòTIC. Oromí remarcó que el plan debe implicar a todos los miembros, asumirse de forma compartida y ser flexible y revisable: “Debe hacerse con lápiz, para poder adaptarlo y ajustar las pautas si no funcionan”.

El plan digital familiar aborda cuatro ámbitos: la temporalidad, los espacios, los contenidos y las relaciones. En el primero, se define en qué momentos del día y durante cuánto tiempo se usan las pantallas, que será diferente durante el curso escolar que en las vacaciones. Oromí recordó que, según las recomendaciones, de 0 a 6 años se debería evitar la exposición digital, salvo en usos compartidos y con valor educativo, como revisar fotos de las vacaciones o hacer una videollamada a un familiar, y posteriormente de forma progresiva, siempre de forma acompañada hasta los 12 años.

Respecto a los espacios, se recomienda que el uso de dispositivos se realice en zonas comunes del hogar y no en habitaciones o lugares de intimidad, manteniendo coherencia con el ejemplo que dan los adultos.

En cuanto a los contenidos, se debe analizar qué tipo de materiales se consumen, ajustando el entorno digital mediante herramientas de control parental y valorando la edad y madurez de cada niño.

Finalmente, sobre las relaciones, insistió en la importancia de supervisar con quién interactúan los menores. También hace hincapié en distinguir entre un uso educativo o creativo de las pantallas y un uso pasivo o narcotizante. Oromí recordó la utilidad de las clasificaciones Pegi para conocer la edad recomendada de los contenidos. Según Oromí, la clave está en el “acompañamiento” y en el “modelaje” y la observación como herramientas de aprendizaje del buen uso digital.