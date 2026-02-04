El Palau da la bienvenida a la ‘quinta del 2025’, que cuenta con ocho bebés

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola vivió el sábado una celebración muy especial para dar la bienvenida a los ocho bebés nacidos durante 2025 en el municipio: Nora, Alanna, Eimy, Bernat, Emma, Melissa, Roi y Bruna. La jornada empezó con las presentaciones y, a continuación, las familias participaron en una actividad pensada para ir descubriendo elementos locales. Entre los objetos y detalles compartidos figuraba la senyera con el escudo del pueblo, un libro sobre los derechos de la infancia y un llavero con el mensaje “tu ets la clau del Palau”. También se puso en valor el auca de Francesc Vilalta, vecino que escribió sobre la Guerra de Sucesión, así como una inscripción en la revista L’Avenç. Los obsequios siguieron con una bolsa con el lema Em plau el Palau, una taza exclusiva con la frase Lo que más me gusta de mi pueblo es con quién lo comparto y el cuento Tresors del Palau d’Anglesola, escrito por tres educadoras locales e ilustrado por Yolanda Cotonat.