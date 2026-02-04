SEGRE

Una incidencia técnica afecta a la megafonía y los monitores en las estaciones de Rodalies

La compañía recomienda consultar los laterales y frontales de los trenes para verificar el destino

Decenas de pasajeros en el vestíbulo de la estación de Lleida Pirineus esperando su turno para embarcar este martes. - Jordi Echevarria

Una incidencia técnica está afectando a la megafonía y los monitores en las estaciones de Rodalies. Según fuentes de Renfe, no funciona la megafonía automática (grabada) en ninguna estación y se está prestando este servicio de manera manual, o en directo en el caso de la estación de Sants. Con respecto a esta estación, funcionan las pantallas que muestran la lista de los siguientes trenes previstos, pero no las que informan sobre el siguiente tren que pasará por una vía concreta. La compañía ha recomendado a los usuarios que consulten los frontales y los laterales de los trenes para verificar el destino.

