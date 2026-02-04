Una incidencia técnica afecta a la megafonía y los monitores en las estaciones de Rodalies

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una incidencia técnica está afectando a la megafonía y los monitores en las estaciones de Rodalies. Según fuentes de Renfe, no funciona la megafonía automática (grabada) en ninguna estación y se está prestando este servicio de manera manual, o en directo en el caso de la estación de Sants. Con respecto a esta estación, funcionan las pantallas que muestran la lista de los siguientes trenes previstos, pero no las que informan sobre el siguiente tren que pasará por una vía concreta. La compañía ha recomendado a los usuarios que consulten los frontales y los laterales de los trenes para verificar el destino.