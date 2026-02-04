Una mancha de aceite en la carretera provoca un accidente entre Aitona y Soses
El conductor ha resultado ileso pero alertan que la incidencia por la calzada resbaladiza se ha producido otros días
Un conductor ha resultado ileso este miércoles por la mañana al sufrir un accidente cuando circulaba por la LP-7041 entre Aitona y Soses al encontrar un vertido de aceite en la calzada. El siniestro se ha producido a las ocho y media y el servicio de Carreteras se ha hecho cargo de la limpieza de la vía. Desde el ayuntamiento de Aitona han alertado a los vecinos que hace días que se produce una situación de peligro en la carretera por vertido de aceite o gasóleo, "probablemente de una máquina grande", y piden que si alguien observa algún vehículo con alguna fuga lo comunique al consistorio o a los servicios de emergencia.