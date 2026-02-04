SEGRE

Una mancha de aceite en la carretera provoca un accidente entre Aitona y Soses

El conductor ha resultado ileso pero alertan que la incidencia por la calzada resbaladiza se ha producido otros días

Un tram de la carretera LP-7041 entre Aitona i Soses.

Un tram de la carretera LP-7041 entre Aitona i Soses.

Un conductor ha resultado ileso este miércoles por la mañana al sufrir un accidente cuando circulaba por la LP-7041 entre Aitona y Soses al encontrar un vertido de aceite en la calzada. El siniestro se ha producido a las ocho y media y el servicio de Carreteras se ha hecho cargo de la limpieza de la vía. Desde el ayuntamiento de Aitona han alertado a los vecinos que hace días que se produce una situación de peligro en la carretera por vertido de aceite o gasóleo, "probablemente de una máquina grande", y piden que si alguien observa algún vehículo con alguna fuga lo comunique al consistorio o a los servicios de emergencia.

