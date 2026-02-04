SEGRE

VIVIENDA

Planes de vivienda en 17 municipios de Lleida para combatir la despoblación

La Diputación analizará el número de casas vacías, precios y demandas de alquiler asequible. En localidades de la Noguera, Segrià, Pallars Sobirà y Cerdanya

Vista de la calle Raval de Rialp, que contará con un plan municipal de vivienda. - EDGAR ALDANA

Vista de la calle Raval de Rialp, que contará con un plan municipal de vivienda. - EDGAR ALDANA

Esmeralda Farnell
Publicado por
Esmeralda FarnellRedactora de Comarques

Creado:

Actualizado:

En:

Un total de 17 municipios de Lleida contarán con un programa de actuación municipal de vivienda que hará la Diputación que les permitirá planificar de forma global el diseño de sus políticas residenciales y afrontar el reto de la falta de vivienda habitable y asequible. Las localidades beneficiarias son Les Avellanes i Santa Linya, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Cubells, Preixens, Camarasa, Penelles, Montoliu de Lleida, La Granja d'Escarp, Lladorre, La Guingueta d'Àneu, Vall de Cardós, Tírvia, Rialp, Llavorsí, Alins y Montellà i Martinet.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la corporación para frenar la pérdida de población donde 168 de los 231 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y han registrado una caída demográfica superior al 7% en la última década, con especial impacto en el Pirineo y zonas de secano. Los planes permitirán a los ayuntamientos disponer de un diagnóstico detallado del parque de vivienda, identificar y geolocalizar los inmuebles vacíos o infrautilizados y analizar su estado de conservación, si situación legal y su posibilidad de rehabilitación. A partir de estos datos, cada municipio podrá definir objetivos y priorizar actuaciones y programas de inversiones en materia de vivienda. El alcalde de Menàrguens, Llorenç Ros, explicó que este plan “es oxígeno y una buena herramienta, ya que no tenemos capacidad para hacerlo, y representa el primer paso para crear una bolsa de vivienda social”. Añadió que a partir de este “censo” se podrá priorizar inversiones

Movilizar viviendas para generar oferta de alquiler

El objetivo final de la iniciativa es movilizar el parque residencial existente para generar oferta de alquiler y vivienda asequible destinada a jóvenes, familias y nuevos residentes, a la vez que se dota a los ayuntamientos de las herramientas técnicas para acceder a subvenciones y coordinar políticas públicas que tienen la vivienda como eje contra la despoblación rural. Los diecisiete municipios beneficiarios en este concurso, cuyo proyecto ha sacado a licitación la corporación provincial por 60.000 euros, comparten un diagnóstico común marcado por un elevado número de viviendas vacías o infrautilizadas, muchas de ellas en mal estado estructural o con una titularidad compleja o desconocido. “Lo más importante es contar con un inventario físico de las viviendas vacías, que permitirá conocer con precisión el estado estructural de los inmuebles, el tipo de propiedad y su situación legal y urbanística”, explicó el alcalde de Rialp, Gerard Sabarich. Añadió que disponer de una “radiografía real y certera nos permitirá focalizarnos en acciones para facilitar la vivienda a aquellos que lo necesiten, familias o trabajadores. Añadió que en muchos de los casos ahora es difícil acceder a los titulares de las viviendas y ”este plan de vivienda nos abrirá nuevas puertas”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking