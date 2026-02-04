Planes de vivienda en 17 municipios para combatir la despoblación

Un total de 17 municipios de Lleida contarán con un programa de actuación municipal de vivienda que hará la Diputación que les permitirá planificar de forma global el diseño de sus políticas residenciales y afrontar el reto de la falta de vivienda habitable y asequible. Las localidades beneficiarias son Les Avellanes i Santa Linya, Castelló de Farfanya, Menàrguens, Cubells, Preixens, Camarasa, Penelles, Montoliu de Lleida, La Granja d'Escarp, Lladorre, La Guingueta d'Àneu, Vall de Cardós, Tírvia, Rialp, Llavorsí, Alins y Montellà i Martinet.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la corporación para frenar la pérdida de población donde 168 de los 231 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y han registrado una caída demográfica superior al 7% en la última década, con especial impacto en el Pirineo y zonas de secano. Los planes permitirán a los ayuntamientos disponer de un diagnóstico detallado del parque de vivienda, identificar y geolocalizar los inmuebles vacíos o infrautilizados y analizar su estado de conservación, si situación legal y su posibilidad de rehabilitación. A partir de estos datos, cada municipio podrá definir objetivos y priorizar actuaciones y programas de inversiones en materia de vivienda. El alcalde de Menàrguens, Llorenç Ros, explicó que este plan “es oxígeno y una buena herramienta, ya que no tenemos capacidad para hacerlo, y representa el primer paso para crear una bolsa de vivienda social”. Añadió que a partir de este “censo” se podrá priorizar inversiones