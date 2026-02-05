La nieve obliga a circular con cadenas en varias carreteras del Pirineo de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La nevada que cae en el Pirineo de Lleida este jueves por la tarde obliga a circular con cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de la región. Esta situación afecta tramos como la C-28, concretamente en el puerto de la Bonaigua, entre Naut Aran y Alt Àneu, y también la C-462 entre la Coma i la Pedra y Josa i Tuixén, la C-563 entre Josa i Tuixén y Gósol, y las vías L-500 y L-501 en la Vall de Boí, zonas de alta montaña –consulta aquí el estado de las carreteras–.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha emitido alertas por la presencia de nieve y hielo en la calzada en otros puntos estratégicos. Se recomienda extremar la precaución en la N-230, en el tramo que conecta Vilaller con Vielha, y e la N-260, entre Montferrer i Castellbò y Soriguera, así como entre Sarroca de Bellera y el Pont de Suert. En estas vías, se han establecido restricciones específicas para los vehículos articulados, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar incidentes a causa de las condiciones adversas del asfalto.

Previsión meteorológica para este jueves

La jornada de este jueves está marcada por precipitaciones extensas y generalizadas, especialmente intensas en la vertiente sur del Pirineo. La cota de nieve se ha situado inicialmente entre los 1.200 y 1.400 metros hasta media tarde, para después ascender ligeramente hasta los 1.400-1.700 metros. Las lluvias, que han sido moderadas y más abundantes por la mañana, han tendido a remitir hacia la noche, excepto a las zonas más elevadas del Pirineo. Con respecto a las temperaturas, se han mantenido en ligero ascenso o sin cambios significativos, con la posibilidad de alcanzar los 13 ºC en el llano de Lleida. También se esperaban heladas débiles en el Pirineo, y el viento ha soplado flojo y variable.

Perspectivas para este viernes

Para el viernes se espera una jornada con intervalos de nubes, aunque la probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, pudiendo llegar hasta los 16 ºC en el llano de Lleida. Las temperaturas mínimas, en cambio, se mantendrán estables, con la persistencia de heladas débiles en las zonas pirenaicas. El viento soplará flojo, predominantemente del oeste.

El tiempo para el sábado

El sábado empezará con una mañana estable y soleada, ofreciendo una tregua meteorológica. No obstante, hacia la noche, se espera un aumento de la nubosidad, con la posibilidad de algunas precipitaciones débiles. Estas precipitaciones podrían ser en forma de nieve a una cota de entre 1.000 y 1.200 metros. Las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, experimentarán un descenso generalizado. El viento predominante será de poniente.