Acepta dos años por abusar de una mujer con discapacidad en La Pobla

Un hombre aceptó ayer una condena de dos años de prisión por hacer tocamientos a una mujer con discapacidad en La Pobla de Segur en noviembre de 2022. La Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual pero finalmente, tras llegar a un pacto con la defensa, rebajó la petición a dos años y otros cinco más de libertad vigilada. El Ministerio Público admitió la atenuante de anomalía psíquica por trastorno mental. Tras el acuerdo y el reconocimiento de los hechos por parte del procesado, la Audiencia de Lleida dictó ayer una sentencia in voce en el que le impuso dos años de prisión, pena que suspendió durante tres años siempre y cuando el acusado no delinca durante este periodo de tiempo y haga programas formativos en educación sexual.

Además, tampoco se podrá acercar a menos de 50 metros de la víctima ni comunicarse con ella mediante cualquier medio durante tres años. Asimismo, la sentencia incluye que el acusado no podrá ejercer oficios y trabajos que impliquen un contacto con menores de edad durante un periodo de cinco años superior a la pena impuesta. Según la sentencia, que es firme, el hombre hizo tocamientos de carácter sexual a la víctima cuando se encontraban en la parada de autobuses de La Pobla de Seguridad. Unos tocamientos que también se produjeron durante el trayecto hasta Tremp. Tras los hechos, la mujer explicó lo que había ocurrido a su entorno y presentó la denuncia acompañada de familiares.

El último informe sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual en Catalunya, elaborado por Dincat, Allem y Granés Fundació, alertó de que ser mujer y tener discapacidad intelectual aumenta el riesgo de sufrir cualquier tipo de maltrato. Indicaban que más del 40% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja y un 27%, ha sido víctima de violencia sexual. Además, a la hora de poner una denuncia, señalan que no tienen apoyos y una vez puesta, no hay suficiente seguimiento. En este sentido, las entidades defienden que “resulta imprescindible que haya información y más apoyo a las personas para poner fin a esta situación”.