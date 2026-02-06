Anna Llort, gestora cultural: «Un Mil·lenari académico sería muy minoritario»

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

¿Qué conmemora Cervera con el Mil·lenari?

La base es la firma de la carta de población en 1026. Ermessenda, junto con su hijo y su nuera, firma un decreto en el que cede unas tierras llamadas Cervera a Guinedilda y a tres familias que las habitaban, para que tengan la protección y el permiso del condado para poder poblarlas. Es la primera vez que Cervera aparece escrito en un documento oficial.

Será un año lleno de actos. ¿Con qué criterios se ha diseñado la programación?

Queremos llegar a toda la población y debemos hacer actividades que la gente pueda disfrutar. No podemos hacer un Mil·lenari muy académico porque acabaría siendo minoritario. Por eso, hay que combinar propuestas muy populares, que lleguen a muchas personas, con otras más específicas. Lo hemos organizado en diferentes ciclos temáticos para que el público pueda encontrar los actos según sus intereses.

¿Por qué no han editado un programa cerrado?

Cervera tiene una agenda muy viva y si editamos un programa, no podríamos incluir nada nuevo. Nosotros no queremos dejar a nadie fuera y queremos que se puedan incorporar ideas que surjan durante el año. Lo vehicularíamos todo a través de la página web y allí se irá renovando.

Mañana celebran el acto inaugural. Denos más detalles.

Daremos a conocer el opuscle, que es una publicación que explica qué celebramos de forma muy sencilla para que la gente se sienta identificada. Se ha hecho en siete idiomas para poder llegar a toda la población.Se estrenará el Himno del Mil·lenari, compuesto por Jordi Castellà Rovira con letra de Narcís Turull, y se escenificará en tres actos la firma de la carta de población con actores de Cervera y guion de Pol Bosch.

En septiembre también prevén la Via Cerverina, ¿de qué se trata?

Será un encuentro de las Cerveras de toda Europa. La idea es encontrarnos para explicar cómo somos. Les enseñaremos nuestro folklore y ellos también nos mostrarán el suyo, con una gala en el Gran Teatre de la Passió. Antes, habrá una parte cerrada con representantes de cada lugar y visitas guiadas a nuestro patrimonio.

En el apartado más divulgativo habrá un ciclo de conferencias. ¿Qué temas se tratarán?

Habrá una parte más de historia y otra dedicada a la arqueología. También se realizarán diálogos sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad con distintos invitados. Respecto al opuscle, durante la Isagoge se expondrá todo el proceso de investigación que ha requerido.

El Aquelarre también tendrá un tinte especial del Mil·lenari

Sí, los directores del espectáculo central me adelantaron que habrá cosas del Mil·lenari. Además, en la Feria del Gran Boc también veremos si pueden incluir algo. Me daré por satisfecha si en el Aquelarre encontramos pinceladas del Mil·lenari.