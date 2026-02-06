Condenado a 10 años por intentar matar a un joven en un pub de Tàrrega

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a 10 años de prisión a un joven de 26 años que intentó matar a otro en el baño de un pub de Tàrrega el 22 de enero de 2023. El tribunal rechaza el recurso presentado por el procesado y mantiene la sentencia dictada por la Audiencia de Lleida. Lo hace al denegar la pretensión de la defensa de que no se había acreditado la autoría de la agresión, al no hallarse ADN del acusado en la ropa de la víctima.

Según la sentencia del TSJC, la víctima después de la agresión en el baño salió al exterior del local y le explicó al guardia de seguridad de la entrada que le habían apuñalado y le señaló al autor de los hechos que aún estaba en la calle, que vio cómo se puso la capucha que portaba y se iba del lugar. Asimismo, el vigilante corroboró las declaraciones de la víctima y que el que señaló como su agresor llevaba un cuchillo en la mano. El tribunal también señala que una camarera del local facilitó a los Mossos una foto del autor que localizó en Instagram gracias a la descripción aportada por el agredido.

Por este motivo, confirma la pena impuesta en marzo del año pasado por la Audiencia Provincial, de siete años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa y otros tres años y tres meses por robo con violencia e intimidación. A consecuencia del apuñalamiento en el abdomen, la víctima tuvo que ser intervenida dos veces, le quedó el hígado afectado y meses después le tuvieron que trasplantar el órgano. Además de la pena de prisión, el tribunal le condenó al pago de una indemnización de 85.366 euros a la víctima. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.