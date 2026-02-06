El Museu de Guissona supera las 11.000 visitas

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

El interés por el pasado de Iesso sigue en crecimiento constante. El Museu Eduard Camps i Cava de Guissona cerró 2025 con más de 11.000 visitantes, una cifra que consolida la tendencia al alza iniciada tras los años de pandemia. El público principal lo forman grupos que, durante su estancia en la localidad, combinan la visita con un recorrido por las instalaciones de bonÀrea, así como centros escolares de toda Catalunya. “Siempre adaptamos la oferta educativa a los temas que desean tratar, las actividades están muy personalizadas”, explicó la responsable de comunicación e investigación, Laura Puig.

A pesar de los trabajos de la primera fase de ampliación del centro museístico, este mantuvo su programación, con una veintena de propuestas entre las que destacaron el Cattus Day (una jornada festiva protagonizada por el gato Cattus, mascota del museo), las visitas nocturnas y el encuentro de estudiantes de latín. Además, el curso de arqueología de Iesso reunió en julio a una veintena de participantes y este añi celebrará su vigésimo aniversario.

Puig también subrayó la “participación del museo en la vida de Guissona”, visible en celebraciones como el Mercat Romà o el Corpus. Este año está previsto recuperar el proyecto Engranatges, que incluirá una exposición en la Fundació bonÀrea, conferencias y talleres.

Empiezan a trasladar las primeras piezas a la nueva reserva

El proyecto de ampliación del museo, iniciado en 2024, concluyó el pasado año su primera etapa con la construcción de la reserva subterránea, a la que ya se ha iniciado el traslado de material guardado en el almacén actual. La próxima fase, cuya licitación está prevista para marzo, incorporará la nueva recepción y la sala de exposiciones temporales, entre otros espacios. Los trabajos deberán arrancar en el último trimestre de este año. Quedará pendiente la última fase, prevista para 2028.