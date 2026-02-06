La asociación de mujeres Nèvia celebra su 25 aniversario

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación Nèvia de Guissona celebró a finales del año pasado sus 25 años de trayectoria como referente del asociacionismo femenino en la comarca. Representantes del colectivo participaron en el acto oficial de homenaje a las entidades con un cuarto de siglo de vida, celebrado en el Palau Robert de Barcelona con la presencia de la consellera de Igualdad, Eva Menor. A nivel local, la conmemoración tuvo lugar el viernes pasado con una merienda que reunió a las socias y al alcalde, Jaume Ars. Entre las actividades más destacadas de Nèvia está la Trobada de Puntaires, las alfombras de Corpus y los actos del 8M i el 25N.