La Paeria recibe un retrato de Dalí pintado por Sofía Gandarias

La donación se formalizó con un acto en la Paeria. - JORDI BONILLA

El retrato del artista Salvador Dalí que pintó Sofía Gandarias ha pasado a formar parte del fondo de la Paeria de Cervera, tras su entrega ayer por parte del Legado Gandarias. El acto contó con la presencia del expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, viudo de Gandarias y presidente de la fundación que custodia su fondo. Según Barón, “cada cuadro tiene un sitio donde estar y este tenia que estar en Cervera”.

El lienzo quedará expuesto en las paredes de la sede consistorial.