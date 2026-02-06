El plan de implantación de renovables otorga al Segrià 1.415 megavatios de energía fotovoltaica y 2.373 de eólica

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya (PLATER) otorga al Segrià 1.415,9 megavatios de energía solar fotovoltaica y 2.373,2 de eólica en el horizonte del 2050 a fin de que la comarca contribuya así con los objetivos de país en materia de renovables. La directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), Anna Camp, presentó el jueves por la tarde los resultados preliminares del Plan a los representantes de los 38 municipios de la comarca. En el ámbito fotovoltaico, la potencia ya instalada y la autorizada o en tramitación asciende a 787,9 MW y estos ya contarán para el objetivo final. Igualmente, en materia eólica, la potencia ya instalada o en trámite es de 230,3 MW, que también suman.

En el ámbito fotovoltaico, el Segrià acogerá 498,9 MW en edificios, 185,3 MW en espacios artificializados (como pedreras o vertederos en desuso), y 731,6 MW en espacios no artificializados. En total, la ocupación de suelo no artificializado para el aprovechamiento fotovoltaico será de 1.180 hectáreas, un 0,8% del total de la comarca.

La sesión también sirvió para que los representantes municipales conozcan la metodología con la que se ha elaborado el PLATER y las herramientas que el Govern pone a su disposición a fin de que los municipios puedan ajustar la propuesta inicial a su realidad y sus preferencias.

El PLATER recoge, en su versión preliminar, la capacidad de generación de todo el país con el objetivo que cada territorio aporte energía renovable en función de su potencial. Por una parte, calcula la capacidad de los edificios y de los espacios artificializados como zonas de aceleración para la implantación de energía fotovoltaica, y también la disponibilidad para la instalación de energía eólica. Por la otra, a partir de una metodología única, homogénea y válida para el conjunto del país, el PLATER ha identificado sobre el mapa de Catalunya aquellas zonas no urbanizables prioritarias para la acogida de parques eólicos, por un lado, y de plantas fotovoltaicas, por el otro.