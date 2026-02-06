Uno de cada 7 mayores de 60 años sufre soledad

El estudio sobre la soledad no deseada entre personas mayores de 60 años del Solsonès muestra una situación preocupante. De las 386 encuestadas, que representan el 15,6% de la población objetivo, 45 (11,7%) sufren un nivel alto de soledad y 12 (3,1%) un nivel muy alto. En conjunto, esto significa que una de cada siete personas necesita apoyo urgente. Además, 174 (el 45%) experimentan soledad de forma moderada, mientras que 155 (40,2%) no manifiestan este problema.

La encuesta Quan la soledat no es tria, escolta com et sents, forma parte de la diagnosis a personas mayores en situación de soledad no deseada, impulsada por los Servicios Sociales del Solsonès, con la colaboración de los ayuntamientos y llevada a cabo por la cooperativa Raiels dentro del plan comarcal de Envelliment Km0.

El estudio identifica perfiles vulnerables: hombres, residentes en masías o municipios pequeños, personas de 60-64 años (previo a la jubilación), con limitaciones físicas graves, sin vehículo propio ni apoyo para movilidad. Sorprendentemente, la convivencia con familiares o en residencias no siempre protege, ya que depende de la calidad de los vínculos.

Por su parte, los encuestados priorizan redes comunitarias, voluntariado y espacios de encuentro. Fomentar actividades locales, entidades y tiempo dedicado a relaciones podría mitigar esta “realidad invisible” que impacta el bienestar emocional y la salud mental. Los gráficos confirman visualmente estos datos: un 45% en soledad moderada lidera, seguido de 40,2% sin ella, y el 14,8% crítico en niveles altos.

La iniciativa busca que estos datos sirvan como base para aplicar políticas concretas, sensibilizando a la comarca sobre un problema que afecta a 57 de cada 386 mayores, según se desprende la encuesta.

Para garantizar la accesibilidad, la encuesta se ofreció en doble formato: online, con un formulario web difundido a través de canales digitales, y en papel, pensado para personas con menos competencias tecnológicas o con dificultades de acceso a estas herramientas. La recogida de datos se llevó a cabo los meses de junio y julio de 2025. El nivel de soledad fue evaluado a través de la escala de De Jong Gierveld, una herramienta psicométrica para medir el sentimiento de soledad en poblaciones de edad avanzada.