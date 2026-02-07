Otro desprendimiento en una carretera y riesgo de aludes en el Pirineo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La inestabilidad geológica tras semanas de lluvias ha provocado varios desprendimientos sobre carreteras y caminos de las comarcas de Lleida. El último tuvo lugar ayer en el Solsonès, donde la caída de rocas sobre la carretera C-451 en Llobera bloqueó la calzada y obligó a dar paso alternativo a lo largo de la mañana, mientras se llevaban a cabo trabajos para despejarla. La circulación en este tramo había recuperado la normalidad por la tarde, según datos del Servei Català del Trànsit (SCT), que registró también otros desprendimientos en la red viaria catalana a lo largo de la jornada.

La circulación en el puerto de la Bonaigua recuperó ayer la normalidad, después de que la nieve del pasado jueves hicieran necesario el uso de cadenas para recorrer este tramo de la carretera C-28. Al margen de las incidencias en la red viaria, las lluvias en el llano han provocado desprendimientos en edificios en varios municipios. En Torrelameu, el ayuntamiento reparaba esta semana los daños en un muro de la Casa de la Vila que cedió el 29 de enero.

Tras las últimas nevadas, el riesgo de aludes era “marcado” en el área del Pirineo que abarca Aran, la cuenca del Pallaresa, la del Ribagorçana y la Vall Fosca, según del Institut Cartogràfic i Geológic de Catalunya (ICGC). Su último boletín sitúa el riesgo de avalanchas de nieve en la zona en tres sobre cinco, por lo que recomendó “no confiarse” a quien quiera hacer salidas a la montaña. “Tres sobre cinco es el típico nivel en el que hay accidentes”, afirmaron fuentes del ICGC, porque en esta situación, es frecuente relajar las precauciones. El pasado 18 de enero, un esquiador falleció en Aran tras quedar atrapado por la nieve en un alud fuera de las pistas de Baqueira-Beret.

La lluvia volvió a caer ayer en el llano de Lleida, aunque casi siempre por debajo de los dos litros por metro cuadrado, según datos del Servei Meteorológic de Catalunya. Los pronósticos apuntan a una jornada sin nuevas precipitaciones para hoy, mientras que se esperan más nevadas en Aran y más lluvia en las comarcas del llano de Lleida parfa mañana domingo.