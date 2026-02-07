El mercado de rebajas de Balaguer, con unas veinte paradas

Una veintena de comercios de la capital de la Noguera participaron ayer en la 32 edición del Mercat de Rebaixes de invierno que organizó la Associació de Comerciants de Balaguer en un tramo del Passeig de l’Estació. Durante la mañana, establecimientos de ropa, zapatos, complementos y productos del hogar ofrecieron descuentos a los clientes para liquidar los estocs de la temporada. Fuentes de la entidad apuntaron que este tipo de iniciativas pone en valor la importancia de apoyar al pequeño comercio ante la competencia de las grandes superficies. El mercado de las rebajas contó con el apoyo de la Paeria de Balaguer, Som Comerç Balaguer y la Generalitat para fomentar el comercio local. La entidad organiza a lo largo del año distintos mercados de temporada para retirar estocs con unos precios más rebajados. Asimismo, organizan campañas comerciales para fomentar el comercio de proximidad y de barrio, con actuaciones en directo, sorteos de productos y vales de descuento, entre otras iniciativas. Desde la asociación explicaron que el mercado está “muy consolidado” y señalaron la buena afluencia de público durante la mañana.