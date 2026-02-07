El Segrià deberá superar la potencia de Vandellòs y Ascó con eólica y solar

El Segrià tendrá que superar con centrales eólicas y solares la potencia de las dos nucleares catalanas, Ascó y Vandellòs. Este es el ambicioso objetivo que la planificación territorial de energías renovables (plater) de la Generalitat asigna a la comarca para el año 2050. Este plan iniciará su tramitación a prinicipios de año y deberá asignar a cada municipio de Catalunya una cuota mínima de energías limpias.

En el caso del Segrià, el plater propone un objetivo de 3.789 megavatios (MW), divididos entre 1.416 MW de energía solar y 2.373 MW de eólica. Esta potencia supera holgadamente los 3.146 MW que suman las dos nucleares catalanas, entre los 1.087 de Vandellòs y los 2.059 que suman los dos reactores de Ascó I y II. La previsión de la Generalitat para la comarca supera también la potencia de todos los proyectos planteados en los últimos años en toda la provincia de Lleida para desplegar molinos de viento y paneles fotovoltaicos.

La planificación de la Generalitat para el Segrià prevé que, de los 1.416 MW de energía solar asignados como objetivo a la comarca, 499 MW se instalen sobre edificios, 185,3 MW en espacios alterados por la intervención humana como canteras y vertederos en desuso y 713 MW en áreas sin alterar por actividades humanas. Estas últimas ocuparían una superficie de 1.180 hectáreas, el 0,8% de la superficie de la comarca. En cuanto a la energía eólica, el proyecto del plater plantea una potencia de 2.373 MW. Esto supondría cientos de nuevos aerogeneradores que se sumarían a los ya existentes.

Las centrales solares en servicio, autorizadas y en tramitación en el Segrià suman actualmente 788 MW, mientras que los parques eólicos y en proyecto supoonen 230 MW. La potencia de estos molinos de viento y paneles solares, una vez en servicio, formarían parte del objetivo de energías renovables de la comarca.

La directora del Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, presentó esta semana en Lleida las previsiones del plan de energías renovables de la Generalitat ante representantes de los ayuntamientos de la comarca en la sede del consell del Segrià.