Investigan una ola de robos en cuatro días en casas en Ivars d’Urgell

Oleada de robos en domicilios de Ivars d’Urgell que los Mossos d’Esquadra están investigando. La Policía catalana cuenta con cinco denuncias aunque otras fuentes afirmaron que hubo un total de nueve asaltos, entre consumados y tentativas, entre el jueves de la semana pasada y el lunes de esta.

Los asaltos comparten un mismo patrón: los autores accedieron a las viviendas cuando no había nadie en su interior, actuaron a plena luz del día y los cometían en cuestión de minutos. Dinero y joyas es el botín que se llevaron los delincuentes. Vecinos del municipio señalaron ayer a este periódico que la sucesión de asaltos ha generado inquietud, especialmente por el hecho de que se produjeran en horario diurno, cuando parte de la población se encuentra fuera por trabajo u otro motivo.

Los Mossos d’Esquadra lo están investigado y, paralelamente, han incrementado la presencia policial en la localidad y han intensificado medidas preventivas como controles en la vía pública. El principal objetivo es disuadir a los delincuentes de nuevos asaltos y, al mismo tiempo, obtener indicios que permitan identificar a los responsables, ya sea a través de la vigilancia, comprobaciones de vehículos o recopilación de información.

Hace menos de un mes hubo una oleada de robos en Torrelameu. Ocurrió el 19 de enero durante la Festa Major de Sant Sebastià durante el último acto festivo, el concierto y el baile que tuvo lugar en la Casa de la Vila. Fue un acto que congregó a numerosos vecinos, lo que sirvió para que ladrones aprovecharan para robar en tres casas e intentarlo en una cuarta. Los robos se registraron entre las 19.30 y las 21.00 horas en las calles Pintor Viladrich, Vilanova de la Barca y la Bassa.

En estos casos, los Mossos piden a los vecinos “estar atentos a cualquier persona sospechosa o con comportamientos extraños. Ante cualquier duda o temor, se debe alertar al 112”. En el caso de sufrir un robo, recomiendan no tocar nada de la vivienda, facilitar todos los datos a la policía y nunca enfrentarse a los ladrones.