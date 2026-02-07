Josa i Tuixent crea una ruta digital para dar a conocer la población

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El vicepresidente del patronato de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano, visitó ayer Josa i Tuixent para conocer los proyectos ejecutados en la localidad con el apoyo económico de la corporación provincial, entre los que destacan una gincana digital que permite conocer Tuixent, o un juego de realidad virtual que permite a los visitantes del Museu de les Trementinaires preparar un ungüento natural en una réplica virtual de la cocina de una curandera.