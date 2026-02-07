Las líneas R13, R14 y RL4, sin buses la próxima semana pero aún con la velocidad limitada

Un pasajero se dirige a un tren de la R14 hacia Vinaixa que ayer salió de la estación de Lleida-Pirineus. - A. BATLLE

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aseguró ayer que Renfe reabriá la próxima semana todo el trazado de las líneas R13 (Lleida-Barcelona vía Valls); R14 (Lleida-Barcelona por Tarragona y Reus) y RL4 (Lleida-Terrassa), lo que permitirá suprimir el servicio por carretera al que debían recurrir hasta ahora los usuarios en las tres circulaciones: entre Lleida y Sant Vicenç de Calders en el caso de la R13, entre Vinaixa y Reus en la R14 y entre Cervera y Terrassa en la RL4. la RL3 ya funciona entre Lleida y Cervera. Santano, sin embargo, puntualizó que estas reaperturas no acabarán con las limitaciones de velocidad que se mantienen desde hace semanas en las tres líneas, y que en la RL4 obligan a los trenes a circular a menos de 50 kilómetros por hora en dos tramos distintos.

No obstante, el secretario de Estado confió en que estas restricciones y también las que afectan al resto de la red ferroviaria catalana desde el 20 de enero se vayan limitando “paulatinamente” y se eliminen en abril. “Vamos a tener el conjunto de la red operativa en dos semanas”, abundó Santano.

“Tendrán mucho trabajo”

El anuncio generó dudas en los sindicatos y también en los usuarios, que coincidieron en apuntar que si se mantienen las limitaciones por velocidad, el servicio ferroviario de la próxima semana puede ser “un despropósito”. Así lo consideró Alberto Puivecino, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO de Lleida, quien añadió que la única manera de evitarlo es “haciendo unos nuevos horarios”. Puivecino también puso en duda que Rodalies recupere la normalidad en abril. “Tendrán mucho trabajo, porque hay muchas limitaciones de velocidad”, aseguró.

Mientras, Francisco Cárdenas, responsable de UGT Renfe a Catalunya, también se mostró escéptico sobre las previsiones del Gobierno, y afirmó que “solo hace falta ver el ejemplo de Gelida, donde se repara un talud desde hace tres semanas. ¿Cuántos taludes habrá que reparar o revisar en toda Catalunya?”, se preguntó.

Por su parte, el portavoz de Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, quiso esperar a saber “qué servicio pretenden ofrecer a los usuarios”, e indicó que lo más probable es que los problemas continúen “si los trenes siguen llegando tarde”.

Sindicatos, entidades y asociaciones de usuarios de Lleida estarán presentes hoy en las dos manifestaciones convocadas para denunciar el caos ferroviario de las últimas semanas. A mediodía se celebra la protesta impulsada por la Assemblea Nacional Catalana, mientras que a las 17.00 horas será el turno de la marcha promovida por entidades de usuarios. UGT confirmó que asistirá a esta última para reivindicar un aumento de la plantilla en Renfe y revisiones periódicas cada cierto tiempo “semejantes a las que pasan los edificios”. CCOO, por su parte, se centra en la creación de un protocolo “exhaustivo” para definir las actuaciones que deberán abordar Renfe y Adif ante condiciones meteorológicas adversas.

Mientras, el portavoz de Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, indicó que reivindicarán “poder llegar a Barcelona, que es donde trabajamos la mayoría de nosotros, a una hora correcta”, además de implementar un Avant a las 6.00 horas y potenciar los Regionales de Lleida, que “ahora mismo no son una alternativa”.

Paralelamente, CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas Semaf seguirán negociando con el ministerio de Transportes ante la huelga convocada del 9 al 11 de febrero, ya que las organizaciones sindicales decidieron mantener los paros tras reunirse por tercera vez con el ministro Óscar Puente. Según los tres sindicatos, no se concretaron las medidas que reivindican en materia presupuestaria ni tampoco en seguridad y calidad ferroviarias, aspectos en los que exigen un cambio estructural. CCOO de Lleida anunció, por su parte, que secundará la convocatoria.

Junts pide rescindir el contrato con Renfe

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, aseguró ayer que las interrupciones de Rodalies de los últimos días son un incumplimiento del contrato de prestación del servicio, y aseguró que el Govern podría rescindir el acuerdo y entregar el servicio a Ferrocarrils. Por su parte, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, lo descartó y apuntó que “el camino es el de la colaboración”.

ERC exige la gestión catalana de Rodalies

La diputada leridana de ERC en el Congreso, Inés Granollers, aseguró ayer que la gestión catalana de Rodalies es una urgencia, y pidió lograrla “lo antes posible”. Granollers también llamó a asistir a la protesta unitaria de mañana por la tarde en Barcelona para protestar contra el caos ferroviario de las últimas semanas. Además, también explicó que con la nueva financiación “Catalunya gana soberanía y reduce el déficit fiscal”.

Ya solo quedan 10 hospitalizados

