Puigcerdà se quedará sin bomberos voluntarios

El parque de Bomberos de Puigcerdà, que cuenta con 165 años de historia, pasará a ser un parque profesional el próximo abril. Ante ello, la Associació dels Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) ha denunciado en ‘X’ que “coaccionan con marchar” a los voluntarios. Sin embargo, desde la dirección de Bomberos afirmaron ayer que “la Dirección General se reunió con la Associació de Bombers Voluntaris de Puigcerdà para valorar conjuntamente su posible reconversión en un parque mixto. La asociación decidió no optar por esta fórmula y, en un ejercicio de responsabilidad y coherencia con sus valores, acordó que era el momento de dar paso a una nueva realidad. Esta decisión fue respetada por la Dirección General”. Añaden que “ante esta situación, se ofreció al colectivo de bomberos voluntarios de Puigcerdà la posibilidad de mantener su condición mediante la adscripción a alguno de los parques de la Cerdanya (Alp, Bellver o Llívia), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del criterio de isócronas (tiempo de desplazamiento de 20 minutos)”. Los parques profesionales más próximos hasta ahora son los de La Seu y Guardiola de Berguedà.