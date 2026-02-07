El trayecto de Lleida hasta Vinaixa, en bus o en tren

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El desbarajuste que afecta a toda la red ferroviaria de Cataluña desde el pasado 20 de enero ha obligado a Renfe a implementar un refuerzo extraordinario a través de autobuses, que al R13 y el R14 han provocado una circunstancia curiosa. La segunda de estas líneas conecta Lleida con Vinaixa en tren, y desde allí los viajeros pueden seguir su trayecto hasta Barcelona en un autobús que los lleva a Reus. Para continuar hasta la capital catalana tienen que coger un tren del R15. Se trata de un servicio del cual también se pueden beneficiar los usuarios del R13, pero Renfe ofrece otra variable a los viajeros de esta última línea: un autobús directo hasta Sant Vicenç de Calders desde la estación de Lleida-Pirineus. Para seguir hasta Barcelona, en este caso, hay hasta cinco líneas por elegir: el R2 Sur, el R15, el R16, el R17 y también el R14. Consultada por esta circunstancia, la compañía adujo que las limitaciones de velocidad que se han impuesto “han obligado a poner a disposición de los viajeros esta combinación”. Si todo va como ha previsto el Gobierno central, no obstante, ni unos ni otros necesitarán recurrir al autobús para llegar a su destino a partir de la próxima semana.