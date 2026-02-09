Alguaire recibe el primer vuelo de esquiadores de la temporada

El aeropuerto de Alguaire recibió ayer el primer vuelo de esquiadores de este año, organizado por el turoperador sueco Quality Travel. Desembarcaron un total de 117 viajeros procedentes de Gotemburgo que, tras recoger sus maletas y esquís, subieron a dos autobuses dirección a Andorra, donde estarán una semana. El director del aeropuerto, Xavier Gómez, señaló que el de ayer es el primer vuelo de Quality Travel desde 2022 y que hasta finales de marzo habrá aviones directos entre Lleida y Suecia cada semana hasta finales de marzo. “Esperemos que sea una temporada provechosa y nos consta que hay demanda por venir a Alguaire desde Suecia”, dijo Gómez, que añadió que, paralelamente a las operaciones de Quality Travel, el aeropuerto mantiene rutas semanales con Palma de Mallorca. Otros años llegaron operadores procedentes de otros países europeos, como Polonia en 2025.

La llegada de vuelos comerciales contrasta con la actividad “habitual” de Alguaire desde hace unos años, enfocada más en la formación de pilotos y en el mantenimiento de aeronaves. Prueba de ello es que Gómez señaló que el plan urbanístico de la infraestructura “está prácticamente agotado” y que ya están tramitando uno nuevo.